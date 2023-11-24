Все будет пылать значительно чаще: в Подмосковье жалуются на взрывы и отсутствие света

Вблизи Москвы все чаще происходят взрывы и блекауты. И оказывается, что агрессор не способен прикрыть все свои объекты противовоздушной обороной.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его мнению, проблемы с энергетической инфраструктурой оккупантов могут быть завершены в случае отключения военных объектов от гражданской электросети.

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Почему российская инфраструктура является легальной целью

В Московской области сконцентрировано большое количество объектов военно-промышленного комплекса, центров принятия решений и конструкторских бюро. И все они используют электросеть для гражданской инфраструктуры.

"Соответственно, это делает электросеть (Московской области – 24 Канал) легальной военной целью. И до нее достаточно легко добраться, потому что Россия не думала, что мы будем ее уничтожать", – отметил Свитан.

Роман Свитан о взрывах на российских энергетических объектах: смотрите видео

Да и вообще прикрыть все объекты энергетической инфраструктуры Россия просто не сможет, особенно – в районе Москвы. Для того чтобы снабжать электроэнергией российскую столицу, невозможно сосредоточить все объекты электроснабжения в одном месте.

"Теперь в России все будет пылать значительно чаще, и россиянам не стоит спрашивать, "за что?" – отключайте свои военные объекты от гражданской электросети, и тогда никто не будет палить ваши подстанции", – обратился к россиянам военный эксперт.

К каким российским объектам уже пришел "хлопок"