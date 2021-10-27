Россия заявила о 10 базах НАТО: Киев уже ответил на упрек

В министерстве иностранных дел России уверены, что в Украине есть 10 мест, где уже расположились военные НАТО. Также там утверждают, что в двух украинских городах у Черного моря сейчас строят военные центры.

Такое заявление сделала официальная представительница МИД России Мария Захарова. Она серьезно утверждает, что НАТО полным ходом осваивает Украину.

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Захарова заявила, что нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО. Они, по словам представительницы России, прикрываются мнимой российской угрозой.

По разным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается около десяти мест дислокации натовских военнослужащих,

– сказала Захарова.

В Очакове и Ильичевске, как утверждает российский МИД, уже строят 2 военных центра, которые смогут принимать бомбардировщики стран НАТО. Это, по ее словам, не способствует мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Что говорят в МИД Украины

В украинском Министерстве иностранных дел уже прокомментировали такие заявления России. Там отметили, что в России – искаженная реальность. Внешняя политика Кремля – это конфронтация и агрессия.

Заявления российских чиновников об эфемерных угрозах со стороны Украины – продукт искаженного восприятия реальности. Россия сейчас должна не имеет места дислокации военных НАТО считать, а прилагать усилия, чтобы сдвинуть с места урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта,

– сказал Олег Николенко.

Что касается вступления в НАТО, то в МИД Украины подчеркнули, что это – стратегический выбор украинского народа, закрепленный в Конституции Украины. Дальнейшее развитие сотрудничества с НАТО зависит исключительно от воли нашего государства и членов Альянса.

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