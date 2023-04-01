Недалеко от границы с Украиной: в России пылает птицефабрика – дым распространился на сотни метров

В России недалеко от границы с Украиной вспыхнула птицефабрика "Мираторга". Она расположена в Брянском селе Уручье.

Как пишут российские телеграммы-каналы, на месте работают 8 пожарных машин. Пропагандисты также пишут, что виновны в этом якобы ВСУ.

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Что известно о пожаре

В компании заявили, что загорелся один из корпусов. По состоянию на 19.00 пожар локализовали. Работа на предприятии продолжается, проверка установит причины возгорания.

О причинах возгорания пока ничего неизвестно, пострадать в результате пожара могли работники фабрики, но точных данных по их нахождению на рабочих местах пока также нет.

В соцсетях добавляют, что дым от пожара распространился на сотни метров.

В России пылает птицефабрика: смотрите видео

Дым виден с многих сотен метров: смотрите видео

Пожар в России: смотрите видео

Последние пожары в России

Заметим, что в последнее время в России несколько раз в сутки происходят масштабные пожары на предприятиях.