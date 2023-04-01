Недалеко от границы с Украиной: в России пылает птицефабрика – дым распространился на сотни метров
В России недалеко от границы с Украиной вспыхнула птицефабрика "Мираторга". Она расположена в Брянском селе Уручье.
Как пишут российские телеграммы-каналы, на месте работают 8 пожарных машин. Пропагандисты также пишут, что виновны в этом якобы ВСУ.
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Что известно о пожаре
В компании заявили, что загорелся один из корпусов. По состоянию на 19.00 пожар локализовали. Работа на предприятии продолжается, проверка установит причины возгорания.
О причинах возгорания пока ничего неизвестно, пострадать в результате пожара могли работники фабрики, но точных данных по их нахождению на рабочих местах пока также нет.
В соцсетях добавляют, что дым от пожара распространился на сотни метров.
В России пылает птицефабрика: смотрите видео
Дым виден с многих сотен метров: смотрите видео
Пожар в России: смотрите видео
Последние пожары в России
Заметим, что в последнее время в России несколько раз в сутки происходят масштабные пожары на предприятиях.
- Об очередном возгорании сообщили российские СМИ. В ночь на 25 марта в подмосковном поселке Шаховское загорелся состав лакокрасочных изделий. Пожар был настолько сильным, что огонь был виден из разных частей округа. Отмечают, что склады горели изнутри.
- В тот же день возгорание произошло на большом складе с пластиком в Омске. Как отмечают российские СМИ, площадь пожара составила 3,5 тысяч квадратных метров.
- Днем ранее масштабное пламя охватило завод "Фрегат", специализирующийся на производстве вторичного свинца. Металлургический завод неожиданно вспыхнул в городе Воскресенск.