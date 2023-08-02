Как рассказывают росСМИ, 67-летнего жителя Новосибирска Тахира Арсланова Первый Восточный окружной военный суд отправил за решетку. Его приговоры к трем годам пребывания в колонии, передает 24 Канал.

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За решетку из-за комментария в соцсети

Известно, что пенсионера обвинили в:

призывах к экстремизму;

публичных призывах к терроризму в Интернете;

призывах к массовым беспорядкам.

Причиной открытия производства против пенсионера стали его комментарии под публикацией в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте". В ней говорилось о поджоге военкомата в Ленинском районе Новосибирска. Последний произошел в конце сентября прошлого года.

Депутат Светлана Каверзина присутствовала во время оглашения приговора Арсланову. Она рассказала, что когда силовики проводили обыск в доме пенсионера, они убили кошку мужчины.

Спросила его: есть ли дома животные, за которыми надо будет присмотреть. Оказывается, была кошка, убитая во время обыска. Элемент устрашения, наверное...

– отметила она.

Дочь осталась в Киеве

К слову, Арсланов объяснил, почему писал комментарии под сообщениями. Он отметил, что его дочь живет в Киеве.

Когда их начали бомбить, я просто потерял разум, начал писать антивоенные комментарии. У меня ребенок в бомбоубежище ночевал, понимаете?

– подчеркивал он.

Во время своего последнего слова Арсланов заявил, что имел "неприязнь к руководству страны". В то же время он отметил, что не собирался предпринимать никаких противозаконных действий.

Заметим, что оккупанты теперь сами страдают от атак. Неизвестные дроны несколько раз подряд били по Москве. Интересно, что на воздушную тревогу в столице России израсходовали космические деньги. Впрочем, ни разу ее так и не включали, когда были удары. За этой ссылкой мы расскажем, сколько вложили в сирены, которыми никто не пользуется.