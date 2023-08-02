Як розповідають росЗМІ, 67-річного мешканця Новосибірська Тахіра Арсланова Перший Східний окружний військовий суд відправив за ґрати. Його засуди до трьох років перебування у колонії, передає 24 Канал.

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За ґрати через коментар у соцмережі

Відомо, що пенсіонера звинуватили у:

закликах до екстремізму;

публічних закликах до тероризму в інтернеті;

закликах до масових заворушень.

Причиною відкриття провадження проти пенсіонера стали його коментарі під публікацією у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте". У ній йшлося про підпал військкомату в Ленінському районі Новосибірська. Останній стався наприкінці вересня минулого року.

Депутатка Світлана Каверзіна була присутня під час оголошення вироку Арсланову. Вона розповіла, що коли силовики проводили обшук у помешканні пенсіонера, вони вбили кішку чоловіка.

Запитала його: чи є вдома тварини, яких треба буде доглянути. Виявляється, була кішка, вбили під час обшуку. Елемент залякування, напевно...

– зазначила вона.

Донька залишилася у Києві

До слова, Арсланов пояснив, чому писав коментарі під дописами. Він зауважив, що його донька мешкає у Києві.

Коли їх почали бомбити, я просто розум втратив, почав писати антивоєнні коментарі. У мене дитина у бомбосховищі ночувала, розумієте?

– наголошував він.

Під час свого останнього слова Арсланов заявив, що мав "неприязнь до керівництва країни". Водночас він зазначив, що не збирався робити жодних протизаконних дій.

Зауважимо, що окупанти тепер самі потерпають від атак. Невідомі дрони кілька разів поспіль били по Москві. Цікаво, що на повітряну тривогу у столиці Росії витратили космічні гроші. Втім, жодного разу її так і не вмикали, коли були удари. За цим посиланням ми розповімо, скільки вклали у сирени, якими ніхто не користується.