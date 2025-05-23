В ЦПД объяснили важность завода российского ВПК в Ельце, который атаковали ночью
- Дроны атаковали завод "Энергия" в Липецкой области, который производит химические источники тока для российского ВПК и находится под санкциями многих стран.
- Завод поставляет продукцию для Министерства обороны РФ и сотрудничает с другими государственными структурами; атака вызвала пожар и пострадавших.
- На заводе производили аккумуляторы, батареи, электрохимические конденсаторы и другие компоненты для оборонной промышленности, включая ракеты "Искандер" и "Кинжал".
В России дроны атаковали крупное химическое предприятие ПАО "Энергия". Оно находится под санкциями многих стран, а продукция завода используется, в частности, в оборонной промышленности, гражданской авиации и морском транспорте.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
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Что известно о заводе ПАО "Энергия" в Ельце
Неизвестные беспилотники ударили по заводу российского ВПК – "Энергия" в Липецкой области. Это крупное российское предприятие, специализирующееся на производстве химических источников тока. Продукция завода широко используется в различных секторах, в частности в оборонной промышленности, гражданской авиации, морском транспорте и энергетическом комплексе.
Руководитель ЦПД объяснил, что изготавливали на предприятии:
- аккумуляторы и батареи для беспилотных летательных аппаратов, авиации, морского флота, радиотехники.
- литий-ионные и ртутно-цинковые элементы, используемые в системах связи, управления, радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и тренажерах для танков и ракетных комплексов.
- электрохимические конденсаторы, которые применяются для нужд министерства обороны России.
- светооптические энергетические установки, обеспечивающие автономное энергоснабжение без прокладки линий электропередач.
Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет "Искандер" и "Кинжал",
– пояснил Коваленко.
"Энергия" является поставщиком министерства обороны России и сотрудничает с другими государственными структурами, в частности с Роскосмосом, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром. Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса, но он продолжал работать.
Российские СМИ сообщали о пожаре на территории завода и около 4 пострадавших. Местные жители слышали десяток взрывов в небе. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обломки сбитых дронов упали в промышленной зоне и вызвали возгорание. По его словам, На месте работали оперативные службы и происходила эвакуация людей.