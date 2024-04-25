Путин закрывает границу для элит: чего боится диктатор
Владимир Путин запретил российским чиновникам, депутатам выезжать за границу. Это касается даже "дружественных" Беларуси и Узбекистана. Кремлевский диктатор очень боится бегства элит.
Путин принимает такие меры, чтобы чиновники не "слили" важную информацию. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
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Бегство элит может привести к катастрофе
Геннадий Гудков отметил, что жесткие запреты внутри России Путину сейчас очень нужны. Ведь кремлевский диктатор очень боится, что элиты убегут за границу и передадут внутреннюю информацию.
В общем это понятная мера. Путин прекрасно понимает, что для него бегство элит может принять характер катастрофы,
– объяснил российский оппозиционер.
Что известно о запрете на выезд за границу российским чиновникам
- В России чиновникам, депутатам и работникам госструктур запретили выезд за границу даже в "дружественные" страны. В частности, Владимир Путин не позволяет им выезжать даже в Беларусь и Узбекистан. Для того, чтобы пересечь границу, нужно получить спецразрешение. Но, как отмечается, никто из чиновников не может его получить, даже депутаты госдумы.
- Запрет на выезд чиновников за границу инициировала ФСБ. Во вражеской спецслужбе считают, что элиты невольно могут разгласить государственные секреты. Также рассматривают сценарий, что чиновников задержат и предложат сделку, чтобы раскрыть "тайны".
- Майор ВСУ Егор Чечеринда считает, что недовольство путинским режимом постепенно будет нарастать даже среди окружения кремлевского диктатора. Понятно, что российские чиновники привыкли отдыхать на самых дорогих курортах мира.
- Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов предположил, что принять такое решение Владимира Путина убедили чекисты, которые во всем видят предательство. Если раньше диктатор верил большинству, которое состоит из чиновников, то сейчас стал на сторону радикального меньшинства. Видимо, тревожность Путина растет.