"Не любите Путина – смерть": в России депутат призвал убивать оппозиционно настроенных граждан
Путинский режим даже до сих пор не прекращает удивлять своим цинизмом. Так, в России призвали убивать оппозиционно настроенных граждан страны-агрессора.
Депутат от "Единой России" Армен Мнацаканян призвал убивать граждан, которые не любят представителей правящей партии. На днях в телеграм-каналах распространили соответствующее видео заявления путинского прихвостня, передает 24 Канал.
Смотрите также Баланс этой войны смещается в сторону Украины: что на это указывает
Убивать тех, кто не любит Путина и его партию
Во время сессии местного собрания, чтобы угодить псковскому губернатору Михаилу Ведерникову и российскому диктатору Владимиру Путину, депутат призвал к физической расправе.
Он призывает к подобному насилию над теми, кто не доволен работой правящей партии, ведь сейчас на Россию "давят санкции", а враги якобы "ищут повод задеть: там не убрали, здесь не так".
Мы живем в непростое время. И как Михаил Юрьевич говорил, и мы говорим, и наш президент – только делами будем доказывать. И, извиняюсь за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное,
– заявил Мнацаканян.
Депутат правящей партии угрожает недовольным россиянам: смотрите видео
В России среди высшего руководства происходят серьезные кадровые изменения
- Бывший министр обороны России Сергей Шойгу стал секретарем Совета безопасности России вместо Николая Патрушева. Последнего же уволили "в связи с переходом на другую работу".
- Вместо Шойгу на должность пришел Андрей Белоусов. Он экономист по специальности, как и его отец, и работал в различных институтах при Российской академии наук.
- Аналитики ISW считают, что эти перестановки указывают на желание к укреплению российской оборонной и экономической системы в контексте войны в Украине.
- Переназначение руководителей основных российских служб безопасности свидетельствует о желании Путина сохранить контроль над лояльными силовыми структурами.