Команда США – на стороне Киева, – МИД России допускает привлечение США в переговоры по Донбассу

В Министерстве иностранных дел России допустили возможность подключения США к урегулированию конфликта на Украине. Зато от американской стороны требуют более предметного и спокойного подхода.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По его словам, относительно присоединения США к нормандскому процессу могут быть различные опции. Обращать внимание на представителя американской стороны, которого назначат главным координатором.

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Рябков отметил, что пока прозрачности в деле присоединения еще одной стороны до Нормандского формата – нет. Саммит в Женеве, где встретились президенты США и России, не добавил ясности к ситуации. Хотя Россия со своей стороны "ничего не исключает".

Все зависит от того, получится ли у американцев сформировать более объемный, предметный, трезвый, спокойный и ответственный подход ко всему, что происходит на Донбассе и вокруг Украины в целом,

– подчеркнул он.

В российском ведомстве заявили, что "вся американская команда играет на стороне Киева". Поэтому подходы и оценки Москвы в США не считаются.

"С такой позицией сложно себе представить конструктивный американский вклад в работу, например, в минском формате", – подчеркнул Рябков.

Что известно о присоединении США к переговорам