Жесткие санкции для уклоняющихся и цифровой учет: в РФ готовят изменения для военнообязанных

Кремль все больше затягивает удавку на шее россиян. Пушечное мясо быстро заканчивается, так что приходится вносить изменения в законодательство, чтобы отправить умирать в Украину как можно больше мужчин.

В частности, Госдума России готовит очередное внесение изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе".

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Согласно изменениям, все военнообязанные граждане России до 1 декабря 2023 года должны самостоятельно сообщить о месте своей работы, учебе и проживании для создания баз данных цифрового учета. Также анонсируются жесткие персональные санкции, которые будут действовать против уклоняющихся.

Интересно, что российский Санкт-Петербург присоединился к "эксперименту" по рассылке электронных повесток на весенний призыв. Главный военком города Сергей Качковский подчеркнул, что тестовые повестки будут поступать в личный кабинет в приложении "Госуслуги". Россиянин также добавил, что они могут даже поступать в форме SMS-сообщения.

Минобороны России ищет добровольцев

Ранее российское Минобороны начало новую масштабную кампанию по набору добровольцев. Новая реклама апеллирует к мужской гордости потенциальных рекрутов, призывая приобщаться к "настоящим мужчинам", а также подчеркивая финансовые выгоды от поступления на службу.

Предполагают, что в Кремле просто стараются дольше избежать новой волны открытой мобилизации и возможной напряженности в обществе в связи с этим. Однако повестки продолжают раздаваться в общественных местах. К примеру, представители военных комиссариатов ходят по общежитиям московских вузов и раздают повестки студентам.

Россия несет колоссальные потери

Полномасштабная война, развязанная Россией, длится уже 427 день. За это время украинские воины уничтожили более 188 тысяч оккупантов. Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 640 русских захватчиков.

За год полномасштабной войны украинские воины уже уничтожили: