Скоро в России каждый будет иметь свою армию

В последние дни получал множество вопросов по созданию в составе российских оккупационных войск десантно-штурмовых бригад, задачей которых будет десантирование в ближней тыловой зоне.

Что ж… Да, это правда. Одна такая бригада – 49 ОДШБр – уже действует в составе 58 общевойсковой армии Южного военного округа России. Ее зона ответственности – Запорожская область.

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В России возрождают десантно-штурмовые бригады

Прежде чем делать какие-то поспешные выводы, следует понимать несколько очень важных моментов.

Первый момент. В ОГШБр нет ничего необычного и нового, ведь это подразделения, которые были в составе сухопутных войск советской армии. Важный момент, эти подразделения подчинялись командованию армии, а не командованию ВДВ. Этот момент стоит запомнить, он пригодится через несколько абзацев.

Второй момент. Это не первая попытка воспроизвести ОДШБр в российских войсках. Этот эксперимент проводился в отношении 31 ОДШБр, но при сохранении ее в ведении командования ВДВ.

Третий момент. За время полномасштабной войны в Украине российская десантура показала очень низкую эффективность в рамках своего функционала – высадки десантов. Из более чем 30 воздушно-десантных операций удачной оказалась только одна – в Гостомеле. Остальные провалились.

Интересно, как они проявят себя сейчас, когда линия боевого столкновения не только прикрыта средствами ПВО, но и подразделения уже штатно имеют ПЗРК?

При этом проведенное в Гостомеле десантирование в российских кругах считается успешной операцией исключительно благодаря применению ВДВ как отдельного рода войск.

Здесь возникает четвертый момент, в пределах которого следует упомянуть о первом.

В конце декабря в районе Ивановского интенсифицировались действия в исполнении 11 ОДШБр. Казалось бы, ничего удивительного, но нюанс состоит в том, что 1 декабря 11 ОДШБр вывели из состава 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Ее вместе с 56 и 83 ОДШБр добавили в состав формирования ВДВ для централизации управления десантными войсками.

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Российская десантура пыталась отвлечься от остальных родов войск "сухопутников" и превратиться в нечто похожее на независимое по командованию формирование в составе ВС России. Централизация управления десантными войсками является первым шагом из отделения этих подразделений, которые на ходу выпрыгивают из транспорта с криком "Гойда!", от всех других составляющих не только с перспективой создания своего центра управления, но и со своим бюджетом.

Битва за корыто между русскими войсками

Именно Ивановское для командования ВДВ есть местом, где могут показать эффективность этой концепции. То есть скорый захват села в первом квартале 2024 года будет для ВДВ приоритетом. Для доказательства живучести этой концепции, но, в первую очередь, за возможность получить большое именное корыто, они готовы стереть 11 ОДШБр из далекого Улан-Удэ, в "ноль", но достичь результата в максимально сжатые сроки.

И вот, в рамках этого фактически раскола в российских войсках возникают ОДШБр, которые не являются следствием поиска нового метода эффективного применения войск, а банальной битвой за корыто.

Внутри российской армейской структуры началась борьба за корыто не просто между видами вооруженных сил, моряками, сухопутниками и авиацией, но и внутреннее разделение родов войск, по принципу, этакого внутриструктурного ПВК, со своим командованием и своей кормушкой, но при этом являющихся регулярной армией.

Фраза, что со временем в России каждый будет иметь свою армию, приобретает новые грани.