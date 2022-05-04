В России идет скрытая мобилизация: набирают "добровольцев" из "казаков" и безработных

4 мая 2022 , 15:40
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Источник:

ГУР МО Украины

У оккупантов появились большие проблемы с резервами. Поэтому в России начали скрытую "мобилизацию".

Как сообщает украинская разведка, государство-агрессор набирает "добровольцев". К войне в Украине хотят привлечь казаков из Краснодарского края и Ростовской области.

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Кого набирают в "добровольцы"

Также агитаторы обращают и другие слои населения. Оккупанты прежде всего заинтересованы в:

  • безработных, оставшихся без работы из-за введения санкции против России;
  • бывших военных (говорится в частности о тех, кто проживает в других постсоветских странах).

Предлагают сотни тысяч рублей

Ищут желающих поучаствовать в боевых действиях и в Приморском крае. Там предлагают "добровольцам" зарплату – от 200 тысяч рублей.

Заметим! Эксперты уверены, что курс рубля в России не стабилизируется. За него даже нельзя никоим образом купить доллар.

Агитируют в "добровольцы" и в таких областях как Брянская, Курская и Бегородская. Там призывают подписать контракты на три месяца. В этих регионах также готовятся к возможному объявлению частичной мобилизации.

Россияне начинают понимать реальную ситуацию

Разведка уверена, что из-за большого количества убитых военных на войне с Украиной россияне начинают понимать реальную ситуацию. Вызывают сомнения по поводу пропаганды и деньги, которые не выплачивают оккупантам.

Кстати, в Центре противодействия дезинформации сообщали, что оккупанты придумывают новые методы, чтобы привлекать россиян служить. Там распространяют информацию о "сборе людей, которые помогли бы людям из Донбасса в Мариуполе".

Что говорят эксперты о мобилизации в России

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Автор: Анастасія Мигидюк