Москве не хватает сил: как Путин собирается решать эту проблему

У России постепенно исчерпывается мобилизационный ресурс. Страна-агрессор нашла решение – иностранные войска, а именно КНДР. Есть информация, что 5 инженерных бригад могут выдвинуться на войну против Украины.

Такое решение предварительно было согласовано с Китаем. Российский оппозиционный политик Ольга Курносова сказала 24 Каналу, что США и ЕС могут определенным образом поговорить с Пекином, чтобы ему стало не выгодным участие северокорейских войск в этом конфликте.

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На что рассчитывает Россия

Однако возникает вопрос: насколько Соединенные Штаты и Евросоюз готовы к жесткому разговору с Китаем. Поскольку у Вашингтона сейчас избирательная кампания, в которую американцы серьезно погружены. Такая же ситуация и в Европе, у многих игроков выборы. Доподлинно неизвестно, какие будут политические расклады после окончания выборов.

На это Кремль и рассчитывает. Он считает, что Европа и США будут погружены в собственные проблемы. Соответственно будут заинтересованы в том, чтобы уменьшать помощь Украине. И тем более не разговаривать с Китаем. Учитывая такую ситуацию, вполне возможно привлечь северокорейских военных,

– предположила Ольга Курносова.

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Как именно можно повлиять на Китай

По словам российского оппозиционного политика, США могут намекнуть Китаю о сокращении экономического товарооборота между странами. Тогда Пекин может понести ощутимые потери, если ничего не будет делать в отношении Северной Кореи.

Китай всегда думает о своей выгоде. Такие условия США и ЕС, поскольку с ними также большой товарооборот, вполне могут выдвинуть Пекину,

– констатировала Курносова.