Мог упасть в море: в России пропал самолет с пассажирами на борту
Источник:Интерфакс
На Камчатке 6 июля пропал самолет Ан-26 с более 20 пассажирами на борту. Он выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского до Паланы.
Что сейчас известно
На борту самолета находились 22 пассажира, среди них – ребенок. Кроме того, известно, что к полету были приобщены 6 членов экипажа.
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В то же время, по другим данным, на борту Ан-26 из Петропавловска-Камчатского вылетели 23 пассажира.
На поиски самолета уже вылетели спасатели с региональной поисково-спасательной базы. Кроме того, пропавший самолет разыскивали дронами.
По факту исчезновения самолета представители транспортной прокуратуры организовали проверку.
Возможные причины инцидента с Ан-26
По данным СМИ, Ан-26 мог упасть в море. Сейчас по маршруту самолета летят 2 поисковых вертолета. К наземной поисковой операции привлекли пожарных.
Российские СМИ называют несколько возможных причин исчезновения самолета:
- отказ двигателя;
- плохая видимость из-за погодных условий;
- самолет мог задеть гору и упасть;
- ошибка пилота.
На борту находились представители местных властей
На борту пропавшего Ан-26 находилась Ольга Мохирева – руководительница поселка городского типа Палана. Соответствующую информацию уже подтвердили в местной администрации.
Кроме того, до Паланы на борту самолета летел начальник мобилизационного отдела местной администрации Александр Андрейкин и его жена Ольга – начальница финансового управления.Заметьте! Пропавший самолет эксплуатировали с 1982 года. Срок действия сертификата о пригодности для летания истекал в августе 2021 года.
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