Мог упасть в море: в России пропал самолет с пассажирами на борту

На Камчатке 6 июля пропал самолет Ан-26 с более 20 пассажирами на борту. Он выполнял рейс из Петропавловска-Камчатского до Паланы.

Что сейчас известно

На борту самолета находились 22 пассажира, среди них – ребенок. Кроме того, известно, что к полету были приобщены 6 членов экипажа.

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В то же время, по другим данным, на борту Ан-26 из Петропавловска-Камчатского вылетели 23 пассажира.

На поиски самолета уже вылетели спасатели с региональной поисково-спасательной базы. Кроме того, пропавший самолет разыскивали дронами.

По факту исчезновения самолета представители транспортной прокуратуры организовали проверку.

Возможные причины инцидента с Ан-26

По данным СМИ, Ан-26 мог упасть в море. Сейчас по маршруту самолета летят 2 поисковых вертолета. К наземной поисковой операции привлекли пожарных.

Российские СМИ называют несколько возможных причин исчезновения самолета:

отказ двигателя;

плохая видимость из-за погодных условий;

самолет мог задеть гору и упасть;

ошибка пилота.

На борту находились представители местных властей

На борту пропавшего Ан-26 находилась Ольга Мохирева – руководительница поселка городского типа Палана. Соответствующую информацию уже подтвердили в местной администрации.

Кроме того, до Паланы на борту самолета летел начальник мобилизационного отдела местной администрации Александр Андрейкин и его жена Ольга – начальница финансового управления.

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На Филиппинах 4 июля разбился военный самолет. На борту находилась почти сотня людей. По состоянию на 4 июля сообщили о по меньшей мере 45 погибших.

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