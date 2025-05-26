Россия атаковала Украину наибольшим количеством БПЛА с начала полномасштабной войны, – Зеленский

Россия ночью 26 мая снова массированно атаковала Украину. Президент Зеленский отметил, что страна-террористка так действует, потому что имеет чувство полной безнаказанности.

Этой ночью зафиксирован абсолютный антирекорд по количеству дронов, атаковавших Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Только чувство безнаказанности позволяет России наносить такие удары

Ночь на 26 мая стала третьей подряд, когда Украине пришлось отражать массированный российский террор. В целом Россия атаковала наше государство 355 БпЛА и 9 ракетами.

"Всю ночь работали наши силы защиты неба и спасатели. Российская армия применила против наших городов и общин наибольшее количество дронов с начала полномасштабной войны. 355 ударных беспилотников, большинство из которых – "Шахеды". Также было 9 крылатых ракет", – написал Зеленский.

К сожалению, есть раненые люди и поражения гражданской инфраструктуры. На этот раз террор растянулся от Черниговщины до Хмельницкой области, от Харьковщины до Одесской области. Пострадал также Киев и область.

Только ощущение полной безнаказанности может позволять России наносить такие удары и еще и постоянно увеличивать масштаб. В этом нет никакого значительного военного смысла, но есть значительный политический смысл. Таким образом Путин демонстрирует, насколько он презирает мир, который тратит больше усилий на "диалог" с ним, чем на давление,

– отметил президент Украины.

Он также отметил, что Россию, как и любого преступника, можно остановить только силой – силой США, Европы и "всех наций, которые уважают жизнь".

Президент отметил, что на увеличение российских ударов нужно отвечать увеличением санкций.

"На игнорирование Россией дипломатии и отказ даже от прекращения огня надо отвечать блокированием российских финансов и торговли российской нефтью. Спасибо всем в мире, кто продвигает именно такую сильную повестку дня", – добавил Зеленский.

А также отметил, что Россия должна завершить войну против Украины – для этого надо лишить ресурсов ее желание воевать.