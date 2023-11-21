В России нашли "черепашку-ниндзя": час убегал от полиции по высоковольтным проводам

В России ночью канатоходец вылез на линии высоковольтных передач и начал бегать по ним между домами. Чтобы достать циркача, пришлось даже вызвать полицию, однако тот ловко от них убегал.

Погоня заставила полицию России значительно "попотеть", те никак не могли догнать местную "черепашку-ниндзя", наконец его удалось догнать и отдать медикам.

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Ниндзя ловко убегал от полиции

В Оренбургской области около часа ночи в полицию поступило сообщение о мужчине, который перебрался электропроводами из пятиэтажного жилого дома на соседний двухэтажный.

Правоохранители приехали на место и попросили циркача спуститься вниз. Он проигнорировал требование и быстро и ловко начал убегать от них по высоковольтным линиям. Полиция пустилась в погоню, однако одного наряда оказалось недостаточно – вызвали еще два. Даже в этом случае мужчине удавалось убегать от стражей порядка по крышам домов.

Мы пока поднимемся на крышу, двери, чердаки раскроем, он уже на другой сбежал дом. И так мы гонялись за ним в три часа ночи, прыгали-прыгали,

– рассказал один из российских полицейских.

В конце концов, "ниндзя" поймали и передали в руки медиков. Интересно, что он был босой и без перчаток, а бегал по электрическим, а не интернетным кабелям. Необычные удивляются, как его не ударило током, и вообще, как он так быстро убегал.

У меня спасатели так не рискнут. А он бегает с одного здания на другое. Он три или четыре вот таких пролета пробежал по проводам. Ему примерно 20 лет. Откуда столько сил у него,

– рассказали в МЧС.

Как им сообщили, россиянин-циркач был под каким-то наркотическим препаратом.

Россиянин бегает по высоковольтным проводам: смотрите видео

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