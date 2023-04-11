В России колесо обозрения свалилось прямо на детскую площадку: эпическое видео

Россию продолжают догонять беды. Так, в городе Арсеньев Приморского края упало колесо обозрения.

Колесо обозрения приземлилось прямо на детскую площадку. Соответствующие видео распространяют российские СМИ, информирует 24 Канал.

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В России колесо обозрения свалилось на детскую площадку

Россияне сняли на камеру момент падения аттракциона в парке "Восход". Смотря на кадры, можно увидеть, что колесо обозрения упало на детскую площадку.



Колесо обозрения упало на детскую площадку / фото росСМИ

Есть ли пострадавшие или жертвы – пока неизвестно, поскольку россияне могут скрывать эту информацию.

Позже местные власти заявили, что запланирован демонтаж. По их словам, решение о сносе приняли, поскольку конструкции парка устарели. – их не меняли с начала 1990 года.

В то же время мэр Арсеньева пообещал, что в 2025 – 2026 годах в городе появится новый парк аттракционов. Сейчас проект якобы на стадии разработки.

Падение колеса обозрения в России: смотрите видео

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