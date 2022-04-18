В России и Крыму всё больше семей, дети которых, вероятнее всего, затонули вместе с "Москвой"
Источник:Meduza
Украинские военные 13 апреля ракетами "Нептун" нанесли удар по российскому крейсеру "Москва". Впоследствии корабль, на борту которого находились около 510 человек, затонул.
Судьба нескольких сотен членов экипажа остается неизвестной. В то же время начали появляться члены семей матросов-срочников, которые находились на судне и "исчезли".
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Всё больше появляется семей погибших
Три семьи вышли на контакт с Дмитрием Шкребцем, который первым сообщил в социальных сетях, что его сын Егор служил на "Москве" и пропал после 14 апреля.
Эти семьи проживают во временно оккупированных Ялте и Алупке, и российском Санкт-Петербурге. Вместе с Шкребцем они подали заявления в "военкомат" Симферополя с требованием рассказать, что случилось с их детьми.
Крейсер "Москва" утонул:
- Вечером 13 апреля в сети появилась информация, что крейсер "Москва" горит.
- В пропагандистских СМИ также сообщали об этом, но не назвали причин инцидента.
- Уже 14 апреля в ВСУ официально заявили, что в корабль попала украинская ракета "Нептун".
- Судно "перевернулось и начало тонуть". Этому поспособствовали еще шторм и мощный взрыв.
- Стоимость "Москвы" оценивают в 750 миллионов долларов, на борту находились 510 человек.
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