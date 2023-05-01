Карма догнала: в Ленинградской области ночью взорвали ЛЭП

Россиян догнала карма. Ночью 1 мая в Ленинградской области неизвестные взорвали опору ЛЭП.

Это произошло в Гатчинском районе региона. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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В Ленинградской области взорвали ЛЭП

Как стало известно, неизвестные взорвали сопротивление ЛЭП в Гатчинском районе Ленинградской области. Предварительно, на второй опоре обнаружено взрывное устройство. Там уже работают взрывотехники и сотрудники спецслужб.



Неизвестные в России взорвали ЛЭП / фото росСМИ

В настоящее время проводится обследование других опор поврежденной линии. Позже губернатор Ленинградской области Дрозденко сообщил, что взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем со второй опоры ЛЭП.

Есть ли пострадавшие – не сообщается. Однако эту информацию пропагандисты могут скрывать.



Что происходит в Ленинградской области / фото росСМИ

Взрывы в России: последние новости

Недавно в Перми вспыхнул завод, который производит боеприпасы для РСЗО, а в Нижнем Новгороде "что-то произошло" с бензовозами.

А в Белгородской области авто взорвалось на мине. Вражеские СМИ писали, что в результате этого инцидента погибли четыре человека, однако глава региона подтвердил, что стали жертвами неосторожности всего два человека.

Также во Владимирской области в лесополосе после взрывов обнаружили 3 воронки. Одна из них – 5 метров в диаметре и почти 2,5 метра в глубину.

Кроме этого, в Белгороде тоже было неспокойно – прогремел мощный взрыв на улице Ватутина. Следственный комитет заявил, что якобы взорвалось неустановленное устройство, якобы образовавшее огромную воронку на месте происшествия.