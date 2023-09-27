Воруют в Украине даже котят: мать ликвидированного оккупанта получила малого пушистика

Россия продолжает нести колоссальные потери на войне против Украины. Тем временем русские матери уже получают не новенькие "Лады" или пачки пельменей. Им вместо ликвидированных сыновей дарят котят.

По крайней мере, такую компенсацию получила одна из российских матерей. Редакция 24 Канала выражает сожаление по поводу того, что маленький пушист попал в руки оккупантов, которые с удовольствием отправили своего сына убивать мирных украинцев.

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Котенка якобы приютил ее сын

Россияне уверяют, что котенок якобы родился на фронте. И сын этой женщины приютил пушистика и подкармливал его. Оккупанта очень быстро не стало, учитывая, что матери привезли еще совсем маленького котика.

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что передал матери погибшего участника "спецоперации" Романа Попова котенка по кличке Симба, которого боец приютил в зоне военных действий,

– говорят российские СМИ.

Кота привезли вместо ликвидированного сына: смотрите видео

Российские захватчики уверяют, что пушистик родился у кошки Венеры. Ее бойцы так называемой "второй армии мира" подкармливали в зоне так называемой "СВО".

Сейчас котенок носится по всей квартире, играет,

– заметили россияне.

Мать русского захватчика выразила благодарность главе Коми. Он ведь доставил котенка, который ее сыну "грел душу". По сути, просто украли в Украине котенка и насильно вывезли в Россию.

Накануне мы рассказывали не менее веселую новость. Оккупанты решили поиграть с фоторедактором и "вручить" награду уже ликвидированному российскому бойцу.

В сети сразу увидели, что это фейк

Так, в одной из местных администраций решили хоть как-то себя пропиариться. Итак, с помощью фоторедактора погибший оккупант "получил" награду. Собственно, даже среди поклонников так называемой "спецоперации" было достаточно возмущенных.

На кадре – Артур Султангалиев. Собственно, его якобы "наградили". Но есть одно "но": его смертельно ранили еще в январе 2023 года. Тем временем награду он "получил" в июле того же года.

Кстати, россияне могут еще немало таких наград "вручить". А все потому, что с начала полномасштабного вторжения удалось ликвидировать около 276 990 захватчиков.