У оккупантов массово горят военкоматы: паника в Москве и не только
22 мая Россию атаковали пожары. Так, у захватчиков массово горят военкоматы.
В частности, возгорание в военкомате произошло и в Москве. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.
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У оккупантов массово горят военкоматы
В Обнинске Калужской области произошел пожар в здании, где расположен военкомат. По словам очевидцев, огонь перекинулся из соседнего помещения.
Пожар в Обнинске / фото росСМИ
Позже сообщили, что загорелись коробки с товаром в пункте выдачи. Их потушили и о пострадавших не говорят.
Кроме того, в Преображенском районе Москвы также занялось здание, в котором расположен военный комиссариат. Пожар начался на шестом этаже. Открытое горение ликвидировано. Другие подробности пока неизвестны.
Задержан мужчина, который планировал поджечь военкомат
РосСМИ заявили, что в Оренбургской области ФСБ задержала мужчину, который готовился поджечь здания военкомата и отдел ФСБ в Орске, а также релейный шкаф у железнодорожной станции Новотроицкой Южно-Уральской железной дороги.
Неудивительно, что к этому приписали Украину. Пропагандисты бредят, что задержанный мужчина якобы работает на наши спецслужбы.
К тому же силовики заявили, что во время обыска у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и инструкцию по ее изготовлению.
Другие подобные случаи в России
- Недавно вспыхнула сооружение военкомата в Мурманской области. Известно, что поджигатель решил выбить стекло на цокольном этаже. После этого он залил раму зажигательной смесью, поджег ее и сбежал. В результате вспыхнула мебель и техника в кабинете спецзаказа. Впоследствии правоохранители сообщили, что им удалось задержать предполагаемого "диверсанта". Им оказался 19-летний Шамиль Алиев-Гасанов.
- Ранее в Московской области неизвестный мужчина швырнул бутылку с горючей смесью в здание военкомата. Поэтому на первом этаже вспыхнул пожар.
- В Ростовской области также был масштабный пожар. Дотла сгорел корпус воинской части.
- Кроме этого, ранее сообщалось о пожилых супругах, которые пыталось сжечь военкомат. Случилось это на Подольске по проспекту Ленина. По имеющейся информации, палиями оказались 70-летний мужчина и 76-летняя женщина.