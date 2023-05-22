У оккупантов массово горят военкоматы: паника в Москве и не только

22 мая Россию атаковали пожары. Так, у захватчиков массово горят военкоматы.

В частности, возгорание в военкомате произошло и в Москве. Об этом сообщают пропагандистские СМИ, информирует 24 Канал.

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У оккупантов массово горят военкоматы

В Обнинске Калужской области произошел пожар в здании, где расположен военкомат. По словам очевидцев, огонь перекинулся из соседнего помещения.



Пожар в Обнинске / фото росСМИ

Позже сообщили, что загорелись коробки с товаром в пункте выдачи. Их потушили и о пострадавших не говорят.

Кроме того, в Преображенском районе Москвы также занялось здание, в котором расположен военный комиссариат. Пожар начался на шестом этаже. Открытое горение ликвидировано. Другие подробности пока неизвестны.



Пожар в Москве / фото росСМИ

Задержан мужчина, который планировал поджечь военкомат

РосСМИ заявили, что в Оренбургской области ФСБ задержала мужчину, который готовился поджечь здания военкомата и отдел ФСБ в Орске, а также релейный шкаф у железнодорожной станции Новотроицкой Южно-Уральской железной дороги.

Неудивительно, что к этому приписали Украину. Пропагандисты бредят, что задержанный мужчина якобы работает на наши спецслужбы.

К тому же силовики заявили, что во время обыска у задержанного изъяли компоненты для изготовления взрывчатки и инструкцию по ее изготовлению.

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