Зокрема, загоряння у військкоматі сталося й у Москві. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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В окупантів масово горять військкомати

В Обнінську Калузької області сталася пожежа у будівлі, де розташований військкомат. За словами очевидців, вогонь перекинувся із сусіднього приміщення.



Пожежа в Обнінську / фото росЗМІ

Згодом повідомили, що зайнялися коробки з товаром у пункті видачі. Їх загасили і про постраждалих не кажуть.

Окрім цього, у Преображенському районі Москви також зайнялася будівля, в якій розташований військовий комісаріат. Пожежа почалася на шостому поверсі. Наразі відкрите горіння ліквідовано. Інші подробиці – поки невідомі.



Пожежа у Москві / фото росЗМІ

Затримано чоловіка, який планував підпалити військкомат

РосЗМІ заявили, що в Оренбурзькій області ФСБ затримала чоловіка, який готувався підпалити будівлі військкомату та відділ ФСБ в Орську, а також релейну шафу біля залізничної станції Новотроїцької Південно-Уральської залізниці.

Не дивно, що до цього також приписали Україну. Пропагандисти марять, що затриманий чоловік нібито працює на наші спецслужби.

До того ж силовики заявили, що під час обшуку у затриманого вилучили компоненти для виготовлення вибухівки та інструкцію щодо її виготовлення.

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