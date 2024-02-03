За решетку или "на шарашки": почему в России массово арестовывают ученых
ФСБ России продолжает ловить "шпионов" в научно-исследовательских институтах. Известных российских ученых обвиняют в передаче за границу секретов о гиперзвуковых ракетах, которыми якобы пытаются завладеть все разведки мира.
За последние 6 лет было взято под стражу более десятка ученых. При этом ни сослуживцы, ни иностранные коллеги не спешат вступиться. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко объяснил 24 Каналу, почему Кремль на самом деле ловит ученых.
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Все началось с СССР
Яковенко рассказал, что ФСБ в России оставили со времен Владимира Ленина. Тогда во всех городах и ведомствах сидели представители этой структуры. Всем офицерам, полковникам, лейтенантам и генералам нужно было повышать звание, они должны были получать "звездочки" и "медали". Для этого же нужно кого-то задерживать, поэтому жертвами выбрали ученых – это самый простой вариант.
Почему? В современном мире ученые не могут без обмена. Берешь статью не на русском языке, желательно на английском. И сразу готово уголовное дело. То есть опубликовал в американском журнале статью связанную с физикой, химией или биологией. И все. Шпион. Люди доказывают, что никаких секретов не раскрыто, вся информация из открытых источников. Нет, 20 лет тюрьмы и измена Родине,
– отметил российский оппозиционный журналист.
Чаще всего ФСБ и Кремль ловят ученых пожилого возраста, которые просто умирают в тюрьме. Одни убегают, а других сажают за решетку – это также причина, почему в России исчезают люди с мозгами. Ситуация напоминает российскую революцию 1917 года, после которой в мир отправлялись философские пароходы. Сейчас же жестче – или побег, или смерть в тюрьме.
Арест имущества и "шарашкино"
В России уже зарегистрировали законопроект, чтобы конфисковать имущество и лишить почетных званий ученых, которые якобы плюют российским солдатам в спину и перечисляют средства Вооруженным Силам Украины. Уже даже создали виртуальное клеймо, чтобы с такими учеными не общались.
Я живой пример того, что происходит с такими людьми, у которых клеймо "иностранный агент". Сразу блокируют все счета. Ты теряешь пенсию. На собственном примере увидел, как быстро Родина расправляется с теми, кого считают "врагом народа",
– отметил Игорь Яковенко.
Также ряд политиков на шоу Владимира Соловьева предлагали отправлять философов и писателей в "шарашкины конторы", чтобы те писали "пьесы".
В России арестовали разработчиков ракет "Кинжалов"
- Интерес СМИ к "делу физиков" возник весной 2023 года после того, как украинская ПВО начала регулярно сбивать ракеты Х-47 "Кинжал". Их считали гиперзвуковыми, в России утверждали, что поразить их невозможно, однако установки Patriot опровергли это хвастовство.
- В мае 2023 года по меньшей мере 3 российских ученых Российской академии наук, работавших над разработкой гиперзвуковой ракеты, были арестованы по подозрению в государственной измене за последний год.
- Работников института – Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева удерживают под стражей по обвинению в государственной измене за выступления на конференциях за рубежом, публикации статей в популярных журналах и участие в международных проектах. Из письма становится известно, что Маслова и Шиплюка задержали еще летом 2022 года, а Звегинцева – позже.