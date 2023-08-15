Зажат в тисках обстоятельств: какой шаг Путина может спровоцировать бунт офицеров
Владимир Путин стремительно теряет свой авторитет среди так называемых "элит" и общественности. Не исключением есть и его военные. Если российский диктатор допустит одну ошибку, может произойти бунт среди офицеров.
Об этом 24 Каналу заявил российский политолог Аббас Галлямов. В частности, говорится о наказаниях, которые глава Кремля может ввести "за плохую службу".
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Путин на перепутье
Путин проигрывает в войне и ему очень нужно повышать эффективность собственной армии. У него очень плохой авторитет, а потому угрожать или "прессовать" их не может, отметил Галлямов. Такие действия могут спровоцировать значительный всплеск негодования.
"В России принято считать, что военные не участвуют в политике. Хотя в истории было несколько таких примеров: это и бунты, и декабристы. Теоретически они могут подняться", – предположил он.
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Поэтому российский диктатор оказался на перепутье. С одной стороны ему не выгодно лишний раз "гневить" военных. С другой – нужно что-то делать с их работой.
Он оказался зажатым в тисках обстоятельств и выбирает между плохим и совсем плохим,
– добавил Аббас Галлямов.
Позиции Путина: последние новости
- Российский диктатор понимает вероятность бунтов в стране. А потому пытается обезопасить себя. В частности, речь идет о переформатировании внутренних подразделений силовиков.
- На международной политической арене Путин фактически стал невыездным. Пока неизвестно, поедет ли он на встречу с Эрдоганом в Турцию, поскольку глава Кремля боится покидать страну.
- Когда Владимир Путин потеряет свою власть, он может сделать все, чтобы Россия развалилась. По сути, он может делать это уже сейчас.