А что с лицом: россияне снова начали получать повестки – у них паника

В России снова начали массированно раздавать повестки. Из-за этого у местных жителей началась паника.

Таким образом, похоже, что в России началась вторая волна мобилизации. Мужчин ловят прямо на улице и выдают им повестки. Об этом информирует 24 Канал.

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В России снова раздают повестки

С 5 января россияне начали снова получать повестки. Так, в разных регионах, очевидно, проводят новую волну мобилизации.

Россияне получают повестки: смотрите видео

По словам очевидцев, они видели, как возле входа на каток остановили мужчин. У нескольких что-то проверили и отпустили, а некоторым – вручили повестки.

Также мужчин ловят возле метро. Очевидцы говорят, что возле некоторых станций стоят полицейские с женщиной, которые останавливают молодых парней и выписывают повестки.

Кроме того, повестки раздают в Москве и Петербурге. Так, мужчин останавливают прямо на улице, проверяют документы и вручают повестки.



В Петербурге вручают повестки / фото из местных телеграм-каналов



Повестки раздают даже в Москве / фото из местных телеграм-каналов

Мобилизация в России: последние новости