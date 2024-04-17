Вдов приравняли к беременным,– экс-сотрудник КГБ о новых социальных стандартах в России
Российский диктатор Владимир Путин издал два новых указа. Теперь оккупанты, которые воюют в Украине будут освобождены от выплат кредитов. А второй закон предусматривает то, что вдов захватчиков в течение года не могут уволить с работы.
В каждом из этих законов мы видим социальную направленность. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов, добавив, что так глава Кремля пытается "заигрывать" с определенными социальными категориями людей.
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Для чего создают такие законы
"Получается, что вдов приравняли к беременным. Ведь женщинам предоставляют отпуск по уходу за ребенком на год, а потом также в течение года не могут уволить с работы", – рассказал экс-сотрудник КГБ.
Такие нормы создают определенные неудобства для предприятий, но все понимают, что рожать детей надо, потому что в России с этим также есть проблемы. Поэтому подобные решения Путина – это попытка "заигрывать" с социальным контингентом, которого он на самом деле боится.
Стоит заметить, что жен мобилизованных, несмотря на протесты, никто не сажает, не забирает на участки. Власть понимает, что если их мужья сейчас на фронте с автоматами, то они вместе с этим оружием могут прийти к ним,
– отметил Сергей Жирнов.
У Путина есть проблемы, с людьми, которые готовы добровольно подписать контракт, поэтому им предоставляют максимальное количество льгот. Но надо понимать, что кредиты, от которых освободили оккупантов, выплачивает не государство. На самом деле это делают частные фирмы или банки, которые их выдавали.
"Путин любит найти решение своих проблем благодаря другим людям. К тому же мобилизованным увеличивают выплаты за службу по контракту. К сожалению, еще есть мужчины, которые из-за безысходности, безработицы готовы пойти убивать", – добавил Жирнов.
Что происходит в России: актуальные новости
- В Москве вспыхнул пожар на военном заводе "Авангард". Известно, что там производили снаряды для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Огонь распространился на территорию 50 квадратных метров, но его не могли локализовать. На сайте предприятия указано, что это единственный завод в России, который производит такие ракеты.
- Оккупанты запустили ракету в сторону Украины, но она упала в Волгоградской области. Местные нашли обломки на поле, а фото обнародовали в сети. Вероятно, это была крылатая ракета большой дальности Х-101. Что стало причиной падения пока не известно. Возможно, техническая неисправность.
- Россия продолжает страдать от масштабного наводнения. Теперь прорыв дамбы произошел на границе с Казахстаном. Поэтому жителей Орска снова предупреждают об опасности. Как известно, именно Оренбургская область была эпицентром наводнения. В поселках, где есть угроза нового подтопления, объявили эвакуацию.