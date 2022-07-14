россии не хватает командиров в центральном военном округе: кто-то отказывается, а кто-то погиб

На 141 день полномасштабной войны российские оккупационные войска заговорили о дефиците кадров, в том числе на административных должностях. В Генштабе Вооруженных Сил Украины объяснили, что это связано со значительными потерями личного состава армии страны-агрессора.

Об этом говорится в утренней сводке ведомства за 14 июля. Кроме того, Генштаб ВСУ отметил, что все чаще фиксируются случаи неудовлетворительного продовольственного обеспечения россиян.

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Потери и отказ от боевых действий: армии оккупантов не хватает командиров

По имеющейся информации Генштаба ВСУ, у России остается низким уровень укомплектования командирами взводов в подразделениях 2-й общевойсковой армии центрального военного округа. Причины банальны – значительные потери на фронте и отказ от участия в боевых действиях на территории Украины.

Эксперты отмечают, что массовый отказ участвовать в войне – это первый признак, что вскоре пути могут столкнуться с серьезными проблемами. Так, российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отметил, что в настоящее время многие военнослужащие отказываются уходить на фронт. Известно об отказе 500 человек в Краснодарском крае и 200 человек – в бурятии.

россия может перейти к вербовке наемников из тюрем

В то же время, отмечает разведка Великобритании, из-за кадровых проблем на фоне скрытой мобилизации россия может перейти к вербовке наемников из тюрем. Известно, что оккупанты активизировали рекрутирование в республике Адыгея. Сбор новобранцев проходит на военном полигоне недалеко от хутора Молькино, расположенного в Краснодарском крае. Аналогичная работа осуществляется в местах лишения свободы в Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Всем им обещают полную амнистию при подписании контракта на 6 месяцев. Похожую деятельность россия развернула в непризнанном Приднестровье.

Разведка Британии объяснила, почему мобилизации в России не будет

Как сообщила разведка Великобритании, нижняя палата российского парламента приняла одновременно во втором и третьем чтениях закон, разрешающий правительству вводить "специальные меры в сфере экономики".

По мнению разведки, это очередная попытка кремля ввести экономические меры для поддержки "специальной военной операции" без официального объявления государственной мобилизации. таким образом, государство-агрессор избежит признания того, что оно участвует в войне и не допустит проникновения в общество мнения, что российская армия не способна преодолеть ВСУ.

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