России нужно, чтобы кто-то запаниковал, – литовский политолог о скандале с Калининградом
В Литве считают, что угрозы России в их сторону из-за запрета транзита российских товаров – это отчасти и попытки отвлечь внимание. Все для того, чтобы больше говорили о странах Балтии, и они были обеспокоены своей безопасностью прежде всего.
Однако в Литве также понимают, что, так или иначе, основная борьба происходит на территории Украины. Об этом 24 каналу сказал Витис Юрконис – политолог, руководитель офиса Freedom House в Литве.
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"Это не вопрос выбора, но нужно понимать, что все равно основное внимание должно идти на войну в Украине и поддержку там", – считает политолог.
Он добавил, что Кремлю не нужна эскалация этого конфликта. Однако у страны-агрессора есть свои планы.
Им больше нужно, чтобы здесь кто-то запаниковал. Может быть, в Брюсселе. Может быть какое-то пространство, чтобы "разделять и властвовать". Даже могут отозваться какие-то литовские политики, которые будут упрекать действующую власть,
– сказал Юрконис.
Это единственное, что Кремль может и будет делать, потому что кремлевский диктатор Путин уже давно мечтает о расколе в Европейском Союзе.
Противостояние Москвы и Вильнюса: что произошло
- Недавно Литва запретила транзит подсанкционных российских товаров через свою территорию. Не могут ехать ни грузовики, ни поезда. Они объяснили, что просто выполняют санкционную политику ЕС.
- В России серьезно "подгорело" из-за этих ограничений. Во враждебном МИДе назвали действия Литвы нарушением международно-правовых обязательств. Поэтому министерство даже вызвало главу посольства страны в Москве.
- Кроме этого, там стали громко рассказывать, что у них "развязаны руки". И совсем скоро начали учения в Калининградской области с "Градами" и "Ураганами".
- А самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко вообще заговорил, что таким образом Литва фактически объявила войну.
- Литва ответила на угрозы России из-за "блокады Калининграда". В МИД подчеркнули, что только выполняют санкции, введенные ЕС.
- Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что никаких уступок не будет.
- МИД Украины встал на защиту литовских друзей. Министр Дмитрий Кулеба заявил, что Россия сама виновата в последствиях вторжения в Украину.
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