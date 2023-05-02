Россию нужно отрезать от Крыма и принудить к "жесту доброй воли", – разведка
Источник:ГУР МО Украины
Страну-агрессора нужно отрезать от Крыма. Захватчиков нужно принудить к "жесту доброй воли".
Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк. Таким образом, он прокомментировал идею бывшего командующего армией США в Европе Бена Ходжеса изолировать Крым от России.
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Россию нужно отрезать от Крыма
Ходжес считает, что Крым является решающим для этой войны. Пока Россия оккупирует Крымский полуостров – Украина не будет защищена. Черняк заявил, что врага нужно отрезать от Крыма – сделать так, чтобы Россия не смогла использовать временно оккупированный полуостров в военных целях и совершила так называемый "крымский жест доброй воли".
По его словам, Украина не прекращает принимать соответствующие меры на крымском направлении, о чем свидетельствуют недавние события на территории полуострова.
Километровые пробки на незаконно возведенном мосту из Керчи в Россию – это правильная реакция. ГУР МО Украины настоятельно рекомендует покинуть оккупированный Крым, пока такая опция еще есть,
– добавил представитель разведки.
Что говорят об освобождении Крыма
- Украина рассматривает все пути деоккупации Крыма. Речь идет и о военном, и о дипломатическом, и о смешанном варианте.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что Украина способна освободить Крым в течение 5 – 7 месяцев.
- По словам Подоляка, у Москвы нет ресурсов для удержания Крымского полуострова. Переговоры возможны только в случае полного вывода российских оккупационных войск из Крыма.
- Военный эксперт Сергей Грабский считает, что силы обороны Украины реально смогут освободить Крым в течение 5 – 7 месяцев после того, как на оккупированном юге будет рассечен российский так называемый "сухопутный коридор".