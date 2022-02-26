В России отключили Твиттер, есть проблемы со связью

26 февраля 2022 , 18:00
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Источник:

"Украинская правда"

В России отключили твиттер. Также сообщают о проблемах со связью – соцсети едва работают.

Об этом сообщила "Украинская правда", ссылаясь на сообщения российских пользователей интернета. 

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Что происходит 

Твиттер был отключен. Facebook работает чуть-чуть. Скорость интернета очень упала,
– говорит собеседник УП. 

Россия коварно начала полномасштабную войну в Украине ночью 24 февраля.

В то же время, россиянам кремлевская пропаганда транслирует, что это "операция на Донбассе". Россияне могли узнавать, что их войска атакуют города по всей Украине, включая гражданскую инфраструктуру и жилые дома, исключительно из соцсетей и публикаций независимых СМИ в интернете.

Ранее Украина и союзники одержали большую победу на киберфронте. Врагу придется послушать украинскую музыку на своих телеканалах.
Автор: Юлія Бабич