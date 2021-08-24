В России открыли дело из-за водной блокады Крыма и обвинили Украину в экоциде

В России решили открыть дело против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала в 2014 году. Следственный комитет России написал, что статья касается "экоцида".

В России заявили, что "отсутствие надлежащего водоснабжения вызывает истощение сельскохозяйственных земель, приводит к изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира". Об этом 24 августа сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

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Из-за воды в Крым: Россия открыла дело против Украины

В России жалуются, что "за последние 6 лет соленость Сиваша выросла в 3 раза". В ведомстве рассказали, что из-за этого уменьшилось количество животных, в том числе краснокнижных. Мол, водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" "теряют свое природоохранное значение".

Перекрытие Северо-Крымского канала повлияло и на качество воды, которую используют для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей,

– утверждает Следственный комитет России.

Там считают, что во всем якобы виновата Украина, а точнее якобы "неустановленные лица, которые находятся на территории Украины и которые выступают против воссоединения Крыма с Россией". В Следкоме России убеждают, что устанавливают "все обстоятельства преступления и всех причастных к нему".

Коротко о ситуации с водой в Крыму

К 2014 году 85% потребностей Крыма в водоснабжении обеспечивал Северо-Крымский канал.

После прекращения водоснабжения российская пропаганда заявила, что якобы Украина занимается шантажом и блокадой.

В августе 2021 года Кремль заявил, что собирает материалы и готовит иск к Украине из-за "водной блокады" оккупированного Крыма.

Правительство России уверило, что выделит из резервного фонда 2,3 миллиарда рублей для обеспечения водоснабжения в оккупированном Крыму. В частности, деньги планируют потратить на ремонт 2 водопроводов на полуострове.

Вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не выделит воду для временно оккупированного Крыма, даже если Россия будет применять силу.

Украина готова восстановить водоснабжение в Крым сразу, как полуостров будет деоккупирован.

После оккупации Крыма Россией Украина действительно прекратила поставки воды в Крым, перекрыв Северо-Крымский канал. Ведь, согласно международному праву, ответственность за проблемы оккупированных территорий лежит целиком на стране-оккупанте.