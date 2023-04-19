Все бы прозрели: почему в России отменили акцию "Бессмертный полк"

В этом году в России не будет традиционного формата празднования 9 мая. Речь идет об отмененных по всей стране, в том числе и Москве, акциях под так называемым названием "Бессмертный полк". Дело здесь совсем не в мерах безопасности.

Об этом в эфире 24 Канала сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он назвал истинную причину, которая более чем реальна.

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Боятся правды

"Бессмертный полк" – российская пропагандистская акция, включающая в себя мирный марш с портретами погибших вроде бы родственников во Второй мировой войне. С начала 2014 года она охватила множество российских городов с целью публичной демонстрации так называемого патриотизма. Проводится обычно 9 мая. Впрочем, в этом году очная акция была отменена по всей России, включая Сибирь и Урал, подчеркнул политтехнолог. И это немаловажный нюанс.

Никто бы не стал бить по мирным людям. Дело в том, что они (россияне – 24 Канал) начали цеплять портреты своих орков, погибших в Украине. И когда эти потери визуализировались в количестве портретов, тогда все прозрели бы. Поэтому они отменили этот "полк". И я думаю, что не только в этом году,

– предположил он.

Борис Тизенгаузен об отмененной акции в России: смотреть видео

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