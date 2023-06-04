Паранойя российских властей стремительно продолжает нарастать. Оккупанты буквально арестуют за синие и желтые цвета одежды и даже свои же флаги.

В британской разведке отметили, что некоторые российские силовики, вероятно, толкуют "драконовское" законодательство о военном времени так, что публичная демонстрация сине-желтых вещей запрещена. Мол, она может свидетельствовать о незаметной поддержке Украины.

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Россиян арестуют за цвет одежды

Так, 9 мая 2023 года работницу дома престарелых арестовали за то, что она надела на работу сине-желтую куртку. Также недавно войска российской нацгвардии арестовали 22-летнего мужчину в Волхове вблизи Санкт-Петербурга. Он был задержан за демонстрацию сине-желтого флага, внимание, воздушно-космических сил России.

Подавление подчеркивает неуверенность среди параноидальных российских чиновников относительно того, что есть и считается допустимым во все более тоталитарной системе,

– подчеркнули в разведке Британии.

Заметили, что критика подобных арестов поступила с неожиданной стороны. В частности, от ультранационалистической, провоенной либерально-демократической партии, бренд которой как раз имеет желтый цвет на голубом фоне.

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Запрет и наказания за сине-желтый