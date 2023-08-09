Обучение пропаганде: зачем в России зомбируют детей через школьные учебники

Российская пропаганда с экранов телевизоров переходит в школьные книги. На днях в Москве представили новый учебник по истории для учащихся 11 классов с множеством искаженных фактов и откровенной манипуляцией. Это происходит уже не в первый раз и такая "стратегия" надолго в России.

Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что россияне заслужили "переписанную реальность". Но жить должны в ней изолированно от всех.

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Переписанная реальность

В России детей с детства пропитывают пропагандой и зомбируют на их уровне. В качестве примера этому – переписанные учебники по истории. Подростки вынуждены будут даже сдавать государственные экзамены по искривленной информации и не будут иметь доступ к альтернативному источнику.

Это серьезный вопрос, потому что через некоторое время нас будет ждать поколение воспитанное вот на такой "истории". Поколение озлобленное, которое, возможно, захочет реванша. Они (россияне – 24 Канал) в этих учебниках в любом случае запишут себе победу,

– отметил политтехнолог.

Он подчеркнул, что в новой истории россияне ничего не упомянули о временно оккупированных территориях, потому что понимают – украинской земли им не получить и совсем скоро придется снова переписывать всю "информацию".

Борис Тизенгаузен о новых учебниках по истории в России: смотреть видео

"Это доказывает, что такая стратегия надолго. Не надо думать, что знания россиян после войны изменятся – им на базовом уровне уже прошивают ненависть к нам и желание свою недоделанную "справедливость" восстановить", – объяснил политтехнолог.

И эта стратегия не нова. Переписыванием истории в России занимались и по поводу Второй мировой войны, которая там начинается с 1941 года.

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