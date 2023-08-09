Обучение пропаганде: зачем в России зомбируют детей через школьные учебники
Российская пропаганда с экранов телевизоров переходит в школьные книги. На днях в Москве представили новый учебник по истории для учащихся 11 классов с множеством искаженных фактов и откровенной манипуляцией. Это происходит уже не в первый раз и такая "стратегия" надолго в России.
Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что россияне заслужили "переписанную реальность". Но жить должны в ней изолированно от всех.
Смотрите также Промывают мозги детям: в России подготовили учебник по истории о войне в Украине
Переписанная реальность
В России детей с детства пропитывают пропагандой и зомбируют на их уровне. В качестве примера этому – переписанные учебники по истории. Подростки вынуждены будут даже сдавать государственные экзамены по искривленной информации и не будут иметь доступ к альтернативному источнику.
Это серьезный вопрос, потому что через некоторое время нас будет ждать поколение воспитанное вот на такой "истории". Поколение озлобленное, которое, возможно, захочет реванша. Они (россияне – 24 Канал) в этих учебниках в любом случае запишут себе победу,
– отметил политтехнолог.
Он подчеркнул, что в новой истории россияне ничего не упомянули о временно оккупированных территориях, потому что понимают – украинской земли им не получить и совсем скоро придется снова переписывать всю "информацию".
Борис Тизенгаузен о новых учебниках по истории в России: смотреть видео
"Это доказывает, что такая стратегия надолго. Не надо думать, что знания россиян после войны изменятся – им на базовом уровне уже прошивают ненависть к нам и желание свою недоделанную "справедливость" восстановить", – объяснил политтехнолог.
И эта стратегия не нова. Переписыванием истории в России занимались и по поводу Второй мировой войны, которая там начинается с 1941 года.
В России переписывают учебники для детей: последние новости
- Новую историю для российских школьников придумывали так называемый министр образования Сергей Кравцов и помощник Путина Владимир Мединский. У них война – это так называемая "СВО", началось все со "злого Запада, ненавидящего Россию", а непосредственно США "развязали" войну. Для Украины достались традиционные тезисы о "русофобии" и "нацизме".
- По такому учебнику выпускники будут "обучаться" уже с первого сентября. Обещают в скором времени представить и для 10-х классов. А потом перепишут историю и для учеников 5 – 9 классов.
- Ранее в России переписали учебник "Окружающий мир" для 4 класса. В одном из параграфов, касающихся Киевской Руси, просто решили вычеркнуть несколько упоминаний о самом Киеве. А Владимир крестил не Киев, а какую-то непонятную "столицу".