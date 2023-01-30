Маразм крепчает: в России заговорили, что Украина получит ядерное оружие от США

Российские депутаты и чиновники снова запели новый бред. Теперь им показалось, что США якобы предоставят Украине ядерное оружие.

Такой бред появился у депутата госдумы Евгения Федорова, информирует 24 Канал. По его словам, Запад якобы "повышает эскалацию в Украине".

Обратите внимание "Медведев говорит глупость": Соловьев остро поскандалил с гостем в эфире из-за ядерного оружия

России показалось, что Украина получит ядерное оружие от США

Федоров заявил, что сейчас Украине начали передавать танки и обсуждается вопрос поставки истребителей.

То есть они будут повышать эскалацию. Надо будет, передадут на территорию Украины и ядерное оружие,

– считает российский депутат.

Он добавил, что Россия проигрывает в информационном противоборстве с США, но готова к ядерной войне. Таким образом, страна-террористка в очередной раз доказала, что в любой момент может применить ядерное оружие.

И кто как ни Россия знает хорошо об этом виде вооружения. Ибо только страна-агрессорка всегда пугает мир ядерным шантажом.

Напомним, недавно в России снова взялись за ядерный шантаж. Спикер госдумы Вячеслав Володин пытался напугать страны НАТО ядерным оружием из-за помощи Украине.

Ядерный шантаж России: что известно