Возраст "могилизации" не помеха: в России повестка пришла 71-летнему пенсионеру

В России идет частичная мобилизация, которую объявил Путин в сентябре. Кремлю настолько не хватает "пушечного мяса", что военкоматы присылают повестки всем, в том числе людям, не пригодным к военной службе.

Темпы "могилизации" россиян не сбавляют обороты, кремлевский режим выдает повестки своим гражданам и в метро, и на рынках, и в хостелах. Также российские СМИ сообщают, что мобилизуют на фронт даже пенсионеров.

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Путин отправляет воевать 71-летнего мужчину

"Славные" лозунг российской пропаганды "Деды воевали" можно теперь дополнить так: "Деды воевали и еще воюют". В России мужчина, которому исполнился 71 год, получил повестку. По его словам, его чуть не отправили в Крым.

Я думаю, они обалдели. В 71 год в Крым мне ехать… 15 лет назад я был снят с учета,

– сказал мужчина.

Российскому пенсионеру не стоило бы так удивляться, ведь значительную часть своей жизни он живет во время правления диктатора Путина. Кровожадному президенту было и есть равнодушно на своих граждан – он будет отправлять на гибель в Украину даже 70-летних.

Мужчина жалуется, что ему пришла повестка на 71 году жизни: смотрите видео российских СМИ

У Путина проблемы с мобилизацией

Политолог Аббас Галлямов прокомментировал окончание частичной мобилизации в России. По его словам, заявление Владимира Путина об окончании мобилизации через 2 недели является свидетельством того, что у диктора проблемы с призывом военных. Этот "проект" об отправке на гибель в Украину граждан России не сработал и не оправдал себя.

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Кроме того, появилась информация, что в России нашли мертвым военного комиссара Романа Малика. Погиб он при загадочных обстоятельствах. Пока неизвестно, убили ли его, или он покончил с собой.