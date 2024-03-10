Зарево и столб дыма видно за несколько километров: в России масштабный пожар на газопроводе

Ночью 10 марта возле села Лыхма вспыхнул масштабный пожар на газопроводе. Зарево и столб дыма были настолько мощными, что их видели за несколько километров от инцидента.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Что стало причиной пожара – пока неизвестно, передает 24 Канал.

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Масштабный пожар на газопроводе

Мощный пожар произошел на участке газопровода вблизи села Лыхма Ханты-Мансийского автономного округа (Тюменская область). Яркое возгорание местные жители увидели около полуночи.

Сейчас причины возникновения пожара и информация о пострадавших уточняется. На месте работают спасатели и медики.

Как пишут в сети, зарево и столб дыма были настолько мощными, что их видели за несколько километров. Некоторые местные жители утверждают, что видели пожар за 60 километров от места событий.

Пожар на газопроводе возле Лыхмы: смотрите видео

К слову, это уже не первый пожар на газопроводе возле поселка Лыхма. 16 мая 2023 года произошел похожий инцидент. Тогда прогремел взрыв на газопроводе "Ямал – Европа" компании "Газпром трансгаз Югорск", после чего произошел пожар. Как писали росСМИ, на участке газопровода Елец-1 16 мая проводили ремонтные работы. Взрыв произошел в результате врезки.

В результате инцидента в мае 2023 года погибли 2 человека, а еще 4 – получили серьезные ожоги. Тогда в телеграм-каналах писали, что некоторые из раненых в критическом состоянии, однако их судьба так и осталась неизвестной.

В Казани горело танковое училище

В России 7 марта произошел пожар в Казанском высшем танковом командном училище. Как писали в росСМИ, возгорание произошло в казармах, но огонь распространился и на крышу.

Местные телеграм-каналы утверждали, что возгорание произошло в комнате на втором этаже казармы танкового училища. Причины пожара пока неизвестны. В российском МЧС пожар не прокомментировали.

Как впоследствии сообщили в Центральном военном округе, пожар произошел в подсобном нежилом помещении. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность проводки.