Шестидневная рабочая неделя и другие последствия мобилизации в России

Как и прогнозировалось, мобилизация оборачивается крушением для российской экономики. Каковы последствия для разных отраслей и регионов агрессора – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Еще один гвоздь в гроб оккупантов

Когда в сентябре прошлого года российское правительство объявило так называемую "частичную" мобилизацию, значительное количество обозревателей расценило это как еще один шаг к экономическому краху агрессора. К тому времени санкции уже начинали приносить первые плоды посредством сокращения импортно-экспортных операций России с внешним миром. Изъятие сотен тысяч московитов с рынка труда должно значительно усилить действие ограничений.

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На начало весны официальная российская статистика показывала прирост вооруженных сил агрессора на 400 тысяч человек. Очевидно, это число существенно занижено, ведь оно по меньшей мере не учитывает пополнение многотысячных армий наемников (например, группы Вагнера).

Кроме того, несколько тысяч трудоспособных россиян покинули страну с начала полномасштабной войны, и этот процесс значительно ускорился после объявления мобилизации. Таким образом, каждый без исключения регион России потерпел многотысячное сокращение рабочей силы, что в сочетании с санкциями является тяжелым ударом по экономическому потенциалу Московии.

С тех пор как Россия стала самым подсанкционным государством мира, ее правительство радостно сообщало о рекордно низком уровне безработицы. Действительно, в феврале оно упало до уровня 3,5%, но это вовсе не индикатор экономического процветания.

Напротив: сегодня в России просто становится меньше людей, работающих или активно ищущих работу. В разных регионах и отраслях экономики обостряется дефицит рабочей силы. Как сообщает российское издание РБК, самый тяжелый удар получили легкая промышленность и машиностроение. По данным одного из опросов, 35% предприятий испытывают нехватку рабочей силы – это самый высокий показатель с середины 1990-х.

В конце мая в деловых кругах даже появилась идея перехода на шестидневную рабочую неделю. Представители московского бизнес-клуба AVANTI обратились с таким предложением к российскому министру труда. По их словам, для поддержки экономической стабильности в условиях давления западных санкций нужно переходить к экстремальным методам. Учитывая сокращение рабочей силы и невозможность повысить ее производительность, переход на шестидневную рабочую неделю должен стать одним из механизмов выживания.

Денег нет, но вы держитесь (с)

Благодаря существенному увеличению расходов на оборонную промышленность, российские крупные города (Москва, Санкт-Петербург) не претерпели заметного снижения уровня жизни. Поскольку там сконцентрированы многие предприятия и правительственные учреждения, показатели спроса на товары и услуги остаются относительно стабильными, а зарплата работников платится без задержек.

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Удовлетворительная экономическая ситуация характерна также для северных регионов, где сконцентрированы значительные залежи нефти. Северная Сибирь, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономный округа претерпели незначительное сокращение реальных доходов по итогам 2022 года. Это можно объяснить высокими ценами на энергоносители, которые держались до октября.

Однако после того сочетание падения цен на нефть и мобилизацию заставляет правительство поддерживать минимальный уровень благосостояния, пользуясь средствами резервных фондов. К слову, нефтедобывающий бизнес северных регионов не только снизил производство из-за падения цен, но и был обложен дополнительными налогами.

Другие регионы испытали существенное снижение реальных доходов. Речь идет даже об относительно развитых областях европейской части России: Калужской, Липецкой, Ярославской и т.д. По итогам 2022 года их жители стали беднее на 5 – 8%, и сейчас ситуация ухудшается из-за мобилизационных процессов. Подобная тенденция наблюдается в сельскохозяйственных южных регионах, южной Сибири и на Дальнем Востоке.

Одним из каналов поддержки семей погибших мобилизованных должны стать правительственные выплаты. В начале 2023 года разыскиваемый международный преступник Владимир Путин подписал указ о компенсации в размере 5 миллионов рублей (68,8 тысяч долларов) за каждого умершего солдата.

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Однако уже в марте сообщалось, что Россия задолжала семьям погибших более 1,5 триллиона рублей. Десятки тысяч военнослужащих получают статус "пропавших без вести", что не является основанием для выплаты пособия. Во многих регионах России фиксируют недовольство граждан из-за отсутствия этих выплат, и у них есть потенциал перерасти в серьезные беспорядки.

Без сомнения, мобилизация стала одним из тех значимых факторов, которые сейчас толкает российскую экономику в состояние свободного падения.

Кроме сокращения деловой активности по всей территории страны-агрессора, она также усугубляет и без того значительную разницу в экономическом развитии между регионами России. Если страдают даже развитые области европейской части Московии, то территории, населенные преимущественно порабощенными народами, испытывают тяжелый удар, следствием которого будет многолетний экономический упадок. Соответственно, единственной надеждой этих народов является освобождение от московского рабства, что станет залогом, в том числе экономического процветания в будущем.