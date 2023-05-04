Из-за "хлопка" в пограничные России придется изменить логистику горючего, – разведка Британии
Источник:Минобороны Великобритании
Британская разведка вспомнила пожар 3 мая на российской нефтебазе в Волне Краснодарского края, неподалеку от Крымского моста. Разведчики отметили, что из-за этого Россия будет вынуждена прибегнуть к дополнительной защите.
Разведка Британии объяснила, что российские склады горючего на оккупированных Россией территориях Украины и в приграничной зоне остаются особенно уязвимыми к атакам. В Минобороны Великобритании объяснили, чего ждать от Кремля.
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Что известно о возможных действиях России из-за пожаров на нефтебазах
Нарушения в работе сети хранения и распределения топлива, вероятно, заставят скорректировать операции России по дозаправке вооруженных сил, чтобы смягчить удары по ним. Это может включать в себя развертывание дополнительных мер защиты на местах хранения топлива, как это видно в Туапсе в России, или использование инфраструктуры в менее угрожающих регионах,
– объяснили разведчики.
Также в Министерстве обороны Великобритании рассказали, что пожары на нефтебазах соответствуют схеме повреждений российских хранилищ топлива с начала года.
Пожары на нефтебазах в России
- В ночь на 3 мая в российском порту Тамань вспыхнула нефтебаза "Таманьнефтегаз", расположена в Краснодарском крае. Загорелся резервуар в поселке Волна Темрюкского района. Стоит отметить, что Тамань от временно оккупированного Крыма всего в 20 километрах по воздуху.
- В ночь на 4 мая в России также было тревожно. В частности, на Кубани загорелся резервуар Ильинского нефтеперерабатывающего завода. Оккупанты традиционно говорят, что нет жертв.
- Впоследствии стало известно, что в эту же ночь пожар вспыхнул и на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в районе села Киселевка Красносулинского района. По словам губернатора, огонь потушили службы предприятия.