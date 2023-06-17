Придумали африканские корни Пушкина: чем еще Россия захочет подкупить лидеров ЮАР

В пятницу, 16 июня, Киев посетила делегация лидеров стран Африки. Они презентовали "мирную инициативу" по поводу окончания войны. Далее они намеревались посетить Россию, где встретиться с Владимиром Путиным. Вероятно, страна-агрессор захочет подкупить представителей ЮАР.

Это вместе с 24 Каналом обсудил политолог Олег Саакян. Он назвал несколько пунктов, по которым может работать Россия.

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Деньги и студенты

Первым пунктом Олег Саакян назвал еду. Речь идет о зерновом коридоре. По традиционной пропагандистской песне россияне могут описать Украину как ненадежного поставщика в условиях войны. А для себя приумножить даже количество кораблей в море.

Вторая позиция – обучение африканских студентов, в том числе военных.

"Это то, что мы потеряли в 2000-х, когда в порывах реформирования системы образования и армейской системы распилили всю инфраструктуру, которая обеспечивала поток африканских студентов прежде всего в военные учебные заведения", – пояснил политолог.

Он добавил, что Украина должна наращивать свой ресурс как в вопросе зерновых, так и в проблеме образования. Это может стать серьезным активом для работы с Африкой, и в России они пока есть.

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"Орден Пушкина"

Свою роль может сыграть и своеобразное поощрение. Условный "орден Пушкина" – никакой не условный. Если все думали, что российская пропаганда добралась до своего дна, то и там она продолжает пускать корни. Олег Саакян поделился интересным инсайтом, который услышал от нескольких своих коллег. Россияне придумали очередной нарратив, мол, в Украине не любят Пушкина, потому что он "наполовину темнокожий".

В Африке это реально "заходит". Поэтому условный "орден Пушкина" для африканцев – напоминание, что корифей русской культуры имеет африканские корни. Видите, какие мы отличаемся от американцев,

– рассказал политолог.

Украине же не нужно спускаться в такие низины. Поскольку у нашей страны много общих страниц и вызовов со странами Африки. В частности, вопросы глобальной системы безопасности и продовольствия. И над этим тоже следует работать.

"Россия "зашкварилась", что растут антироссийские настроения и в Африке, потому что в ней видят имперский оскал. Это нужно использовать", – добавил Саакян.

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