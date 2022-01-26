В России пригрозили, что военная ситуация в Европе дошла "до опасного предела"

В министерстве иностранных дел России заявили, что военная ситуация в Европе и мире дошла до опасного предела. Мол, следует предпринять энергичные усилия для того, чтобы мир от нее отодвинулся.

Соответствующее заявление 26 января сделал замглавы министерства иностранных дел России Александр Грушко. Он заявил, что предложения по "гарантиям безопасности", которые ранее выдвинула Москва, "открывают прямой путь к движению в правильном направлении".

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Россия о военной ситуации в Европе и мире

Грушко отметил, что эти требования Кремля яеобы были выгодны как для "национальных интересов России", так и для глобальной безопасности в Европе. В то же время, военная ситуация в Европе и мире дошла якобы до опасного предела.

В то же время, ТАСС пишет, что замминистра также заявил о своем убеждении в том, что США и НАТО "поддержат эти гарантии безопасности". В то же время он уточнил, что в отношениях России и Альянса нет положительной повестки дня. Поэтому вопрос о возобновлении постоянного представительства при НАТО не возникает.

Лавров о "гарантиях безопасности" Москвы

Своими "мыслями" еще раз поделился и глава российского МИД Сергей Лавров. В частности, он сказал, что "Запад подталкивает киевский режим к прямым провокациям в отношении России". Они якобы стремятся обеспечить только собственные интересы и не учитывают ситуации в других странах.

После получения ответа США вместе с другими ведомствами будет готовить предложения президенту о дальнейших шагах по безопасности,

– сообщил Лавров.

Он добавил, что Москва будет предпринимать необходимые ответные меры, если США и НАТО не ответят на предложения Рои по "гарантиям безопасности".

Кремль и его требования по "гарантиям безопасности": коротко

Еще с декабря 2021 года Россия требует от США и НАТО так называемые "гарантии безопасности". Москва хочет добиться, в частности, официальных обязательств по нерасширению НАТО. То есть, там хотят, чтобы Украину не принимали в Альянс.

На днях в администрации Джо Байдена сообщили, что подготовили ответ Кремлю по поводу "гарантий безопасности", и уже проинформировали о ее содержании власти Украины.

Также недавно стало известно, что Россия в рамках этих "гарантий безопасности" также потребовала вывода сил Альянса с территории Болгарии и Румынии.

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