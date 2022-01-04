В России произошел масштабный пожар на нефтеперерабатывающем заводе: видео с места происшествия

В российской Тюмени утром 4 января произошел масштабный пожар. Возгорание произошло на Антипенском нефтеперерабатывающем заводе.

Детали пожара в России

Сообщение к спасателям поступило в 10 часов утра по местному времени. По предварительным данным площадь пожара составляет 100 квадратных метров.

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Известно, что загорелось оборудование глубокой обработки мазута. На месте пожара работает 18 бригад спасателей.

Смотрите видео с пожара на нефтеперерабатывающем заводе: (На кадрах присутствует ненормативная лексика, ролик 18+)

Впоследствии российское издание "ТАСС" сообщило, что огонь потушили, а пострадавших нет.

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Полный текст публикации телеграм-канала Ural Mash:

В Тюмени сильный пожар на Антипинском НПС.

Вызов поступил в 10 утра. Предварительно площадь пожара – 100 квадратов. Загорелось оборудование глубокой обработки мазута. На месте работают 18 пожарных бригад.