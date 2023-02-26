Второй за неделю: в России, вероятно, разбился еще один штурмовик Су-25
В России 26 февраля, вероятно, разбился еще один штурмовик Су-25. Это может быть вторая катастрофа Су-25 в течение этой недели.
Информация о том, что в России разбился очередной штурмовик Су-25, сообщают российские телеграмм-каналы, пишет 24 Канал. По предварительным данным, у самолета загорелся двигатель.
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У самолета вспыхнул двигатель
Пилот якобы катапультировался и остался жив. Министерство обороны России пока не комментировало вероятную катастрофу из Су-25.
Также не уточняется, на каком конкретно направлении произошло падение самолета.
Россия ранее подтвердила падение Су-25
Перед полномасштабным вторжением у России было около 193 дозвуковых штурмовиков Су-25. Один из них самоуничтожился в четверг, 23 февраля.
В Валуйском городском округе Белгородской области произошла авария Су-25, о чем сообщили в России.
Согласно информации, обнародованной министерством обороны России, самолет потерпел крушение при возвращении на аэродром после выполнения боевой задачи.
Инцидент якобы произошел в безлюдной местности и пилот погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность самолета.
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что причиной падение российского штурмовика Су-25 могла стать небрежность и непрофессионализм пилота. По его словам, это свидетельствует о том, что в России могут оканчиваться профессиональные пилоты.
Чем важны штурмовики Су-25
- Самолеты типа Су-25, хоть и советского производства, но есть на вооружении Украины и России. Этот самолет важен для поддержки боевых действий и является одним из самых лучших штурмовиков в мире.
- Россия имеет один из последних вариантов модернизации Су-25 – версия Су-25СМ3. В 2016 году начались первые испытания Су-25СМ3, а в следующем году эти самолеты уже были введены в украинские военные подразделения.
- Су-25СМ3 имеет классическую аэродинамическую схему с двумя бесфорсажными турбореактивными одноконтурными двигателями Р-195, расположенными по бокам самолета с тягой по 4300 килограммов. Ударное оружие расположено на наружной подвеске под крыльями.
- Модернизированный Су-25СМ3 имеет обновленную авионику, новые приборы навигации и управления, улучшенную систему управления огнем и новые варианты оружия. Самолет также оснащен более мощным двигателем, что позволяет поднимать больше веса и повышать скорость и маневровость.