Разбился еще один Су-34: военный предположил, что приводит к новым авиакатастрофам в России

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился в Нижегородской области. Накануне этого в результате атаки на военный аэродром в Мариновке (Волгоградская область) удалось уничтожить еще четыре борта Су-34.

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в эфире 24 Канала отметил, что в России не впервые падают истребители. Среди причин авиакатастроф – неудовлетворительное техническое состояние самолетов.

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Падение Су-34: какие могут быть причины

Мусиенко отметил, что причиной падений российской военной авиации может быть и то, что она летает с высокой интенсивностью. Ведь командование требует от пилотов осуществления большого количества полетов для атак по Украине ракетами и КАБами.

Это все приводит к перегрузке, недостаточно выполняются регламентные работы или небрежно. Как следствие – авиакатастрофы,

– объяснил Мусиенко.

В дополнение – перегрузка пилотов и допущение ими ошибок. Это, по словам военнослужащего, будет продолжаться пока у россиян будет сохраняться такая интенсивность полетов.

Атака на аэродром в Мариновке: какая была его функция

Комментируя события на военном аэродроме в Мариновке, военнослужащий Сил ТрО ВСУ отметил, что он расположен недалеко от границы с Украиной. Он озвучил, что там находились во время атаки российские самолеты, но это место не является их основным для базирования.

Мусиенко предположил, что это так называемый аэродром подскока для дозаправки, перевооружения: чтобы снарядить самолет бомбами или ракетами.

Эти самолеты (Су-34) выполняют миссию нанесения ударов КАБами. После атак по этим самолетам, успешно проведенной СБУ и ССО операции они не взлетят и ударов по, как минимум, украинским позициям не нанесут. Это важно,

– подчеркнул Мусиенко.

Он также отметил, что поражение этих бомбардировщиков в Мариновке не позволило этой авиации усилить российское наступление на фронте на определенных отрезках. Мусиенко отметил, что эта атака по аэродрому в Волгоградской области России повлияет на способности оккупантов наносить удары, уменьшив мощность врага.

На фоне дроновых атак противник уменьшил время пребывания на своих военных аэродромах подскока до минимального, насколько это возможно. Это, со слов Мусиенко, тоже может быть причиной авиакатастроф в России, поскольку россияне теперь все делают очень быстро, может быть халатность в обслуживании авиатехники.