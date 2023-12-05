Для Советского союза это плохо кончилось: откуда у Путина деньги на рекордный бюджет для армии

После введения первых санкций, Запад ожидал, что финансовая паника ударит по российской экономике и приведет к моментальному ее падению. Однако этого не произошло и управленцы Путина продолжают находить пути для финансирования его захватнической войны.

Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банк Сергей Фурса. Он убежден, что несмотря на возможность продолжать войну здесь и сейчас, Россия в долгосрочной перспективе обречена на стагнацию и экономический упадок.

Смотрите также Бензоколонка без горючего и стремительно падающего рубля: как Россия загнала себя в экономическую ловушку

Упадет ли российская экономика

Нынешняя экономическая ситуация в России начала напоминать Советский союз, в котором не было сиюминутного быстрого кризиса, но долгое время происходила постепенная деградация.

"Этот процесс начался не сегодня: ВВП России в 2023 году будет идентичен ее ВВП в 2011 году (около $2,05 трлн – 24 Канал). Фактически Россия проживает уже 12 лет полной стагнации", – отмечает Фурса.

График российского ВВП по годам / Скриншот из Tradingeconomics.com

Соответственно, нынешние попытки России увеличить свою экономику крайне напоминают еще советские рецепты, когда падение уровня жизни населения нивелировалось печатанием дополнительных денег. Для этого Россия тратит накопленные в юанях и золотые резервы, а за напечатанные рубли производит снаряды и танки.

Обратите внимание! Рекордные расходы России на оборону, заложены в бюджете 2024 года, не появились от того, что Россия стала больше зарабатывать Для этого агрессор был вынужден закрыть многие социальные программы, средства из которых были перераспределены на войну.

В свое время для Советского союза это плохо кончилось. Правда, в отличие от СССР, у современной России все еще есть признаки рыночной экономики, из-за чего ее падение будет более длительным.

Почему признаки падения все же проявляются

Пока Кремлю удается минимизировать риски для своей экономики благодаря тому, что экономической политикой России руководят компетентные люди, способные поддерживать на плаву российскую государственную машину.

"Не спроста же Politico назвало разрушителем года директора российского Центробанка Эльвиру Набиуллину. Грамотное управление финансово-экономического блока – это одна из причин, почему российская экономика не резко падает", – убежден Фурса.

Сергей Фурса о тенденциях в российской экономике: смотрите видео

Несмотря на это, признаки кризиса российской экономики то и дело себя обнаруживают. Это и падение рубля до 100 единиц за доллар, и только сейчас начавшая набирать обороты инфляция. Это создает уникальную ситуацию, в которой инфляция в России (6%) превысила инфляцию в Украине (на 5,3%).

Как России удается зарабатывать деньги