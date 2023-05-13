Об этом, опираясь на фото из открытых источников, в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт Андрей Крамаров. Он отметил еще одну потерю россиян – крупный транспортный вертолет Ми-8.

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Отработала российская ПВО

Андрей Крамаров проанализировал видео в сети и отметил, что по Ми-8 "прилетает ракета, после чего он падает". Военный эксперт пока придерживается версии, что это могла быть работа российской ПВО.

Потому что много у них сейчас летает разного размера и с разной скоростью БПЛА. И соответственно, их система ПВО также находится в таком состоянии повышенной боевой готовности. У них с этим проблема. Они очень часто по этим целям не попадают, или делают пуски и слишком поздно их видят,

– отметил спикер.

Он предположил определенную схему, при которой могло произойти падение сегодняшней техники.

"Мог быть сначала пролет определенных БПЛА по этой территории. После чего дали боевую готовность на ЗРК. И эти комплексы, не предупредив своих пилотов, не включивших маячок свой-чужой, начали отрабатывать", – предположил Крамаров.

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4 цели в день

Военный эксперт иронически отметил, что у России сегодня урожайный день. Ведь кроме двух указанных вертолетов есть информация о еще 2.

"Есть информация о втором Ми-8 и некоторые российские пропагандисты начинают говорить, что еще и штурмовик у них "упал". Очень хорошая статистка. Можно только отлично поставить их системе ПВО. 4 цели за один день – очень урожайно", – сказал Крамаров.

В настоящее время российские спецслужбы проверяют информацию о ликвидации четвертой единицы авиации. В пропагандистских телеграмм-каналах пишут, что это может быть истребитель Су-35.

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