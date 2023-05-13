Про це, спираючись на фото з відкритих джерел, в ефірі 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. Він наголосив на ще одній втраті росіян – великому транспортному вертольоті Мі-8.

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Відпрацювала російська ППО

Андрій Крамаров проаналізував відео в мережі і відзначив, що по Мі-8 "прилітає ракета, після чого він падає". Військовий експерт поки дотримується версії, що це могла бути робота російської ППО.

Тому що багато в них зараз літає різного розміру і з різною швидкістю БПЛА. І відповідно їхня система ППО також знаходиться в такому стані підвищеної бойової готовності. У них з цим проблема. Вони дуже часто по цим цілям не влучають, або роблять пуски і дуже пізно їх бачать,

– відзначив спікер.

Він припустив певну схему за якої могло статися падіння сьогоднішньої техніки.

"Міг бути спочатку проліт певних БПЛА по цій території. Після чого дали бойову готовність на ЗРК. І ці комплекси, не попередивши своїх пілотів, які не увімкнули маячок свій-чужий, почали відпрацьовувати", – припустив Крамаров.

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4 цілі за день

Військовий експерт іронічно відзначив, що в Росії сьогодні урожайний день. Адже крім двох зазначених вертольотів, є інформація про ще 2.

"Є інформація про другий Мі-8 і деякі російські пропагандисти починають казати, що ще й штурмовик у них "впав". Дуже хороша статистка. Можна тільки відмінно поставити їхній системі ППО. 4 цілі за один день – дуже урожайно", – сказав Крамаров.

Наразі російські спецслужби перевіряють інформацію про ліквідацію четвертої одиниці авіації. У пропагандистських телеграм-каналах пишуть, що це може бути винищувач Су-35.

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