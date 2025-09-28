В России сейчас очень серьезные проблемы с топливом. На это могли повлиять удары украинских беспилотников по вражеским НПЗ. В Кремле пытаются справиться с этим.

Специалист по коммуникации общественной организации Razom We Stand Максим Гардус рассказал 24 Каналу, что сейчас самые эффективные санкции против россиян вводят СБУ и ГУР. На Западе подсчитали, что в России не работает переработка примерно 1 миллиона баррелей в день. До войны же оккупанты перерабатывали 7 миллионов баррелей.

Какие у России проблемы с топливом?

Максим Гардус подчеркнул, что, из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам, в России ощущается дефицит бензина в более чем половине регионов. 16 из 36 крупных заводов страны-агрессора были повреждены.

Произошло то, чего всеми силами (российские власти – 24 Канал) пытались не допустить – когда дефицит ощущался в отдаленных регионах, в частности в Сибири или Забайкалье, сейчас же дефицит перебрасывается на более населенные регионы,

– сказал он.

Бензина не хватает уже и в Москве и вокруг нее. Специалист по коммуникации объяснил, что это не только логистическое, но и политический вопрос. Все потому, что Кремль не интересует, что думают люди из Забайкалья, а вот, что думают люди в Москве – наоборот. Путин, вероятно, боится, чтобы там не начали бунт против него.

Важно! Украинские массовые производства дронов превратили их в инструмент не только обороны, но и ударов по критической инфраструктуре России – особенно по НПЗ, нефтепроводах и перекачивающих станциях, что приводит к перебоям с горючим и сокращению экспорта. Поддержка Европы в производстве БПЛА усиливает эти удары и выступает как экономическое давление на Кремль.

Кроме того, уже в третий раз ухудшается прогноз по российскому бюджету на 2026 год. Властям ничего не остается, кроме как повышать налоги, чтобы как-то стабилизировать ситуацию.

Что известно о проблемах с топливом в России?