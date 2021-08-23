В России сгорел истребитель МиГ-29: несколько дней назад там разбился такой же истребитель
23 августа 2021 , 16:33Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Baza
В России, в Астраханской области, сгорел самолет МиГ-29. Важно, что 5 дней назад в этом же районе разбился такой же истребитель.
В самолете проводили плановые ремонтные работы. Это происходило в воинской части в Наримановском районе.
Кстати Третья авиакатастрофа за 5 дней: в России упал военный самолет, пилот погиб
Впоследствии МиГ-29 внезапно вспыхнул и полностью выгорел. К счастью, никто не пострадал.
МиГ-29 разбился в этом же районе
Такой же истребитель разбился в Астраханской области 18 августа. Он выполнял плановый полет без боекомплекта. Один человек погиб.
Заметим, МиГ-29 летают с начала 1980 годов. Сейчас они на вооружении и в Украине.
Предыдущие авиакатастрофы в России
- В Кемеровской области России 19 июня через несколько минут после вылета самолет Л-410 с парашютистами на борту был вынужден совершить экстренную посадку. На борту находились около 20 человек, 7 – погибли.
- 6 июля самолет Ан-26 пропал с радаров диспетчеров. Он врезался в скалу на Камчатке и разбился. До аэропорта не долетел только 4 километра. Рейсом летели 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе ребенок. Выжить не удалось никому.
- В Турции 14 августа разбился пожарный самолет, принадлежавший Минобороны России. В результате 9 человек погибли, 5 из них были россиянами.
- 17 августа в России во время испытательного полета упал Ил-112. Предварительно известно, что 3 членов экипажа не выжили.