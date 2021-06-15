В России сняли с розыска Светлану Тихановскую

Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую больше не разыскивают в России. Тамошнее МВД исключило ее из соответствующей базы данных.

Белорусскую оппозиционерку убрали с базы розыска российского ведомства еще в конце мая. Однако только сейчас МВД официально прокомментировало это.

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Что говорят в МВД

Тихановскую объявили в межгосударственный розыск на территории России еще в октябре 2020 года. Основанием для этого стало уголовное дело. Российское МВД объяснило, мол, объявление лица в международный розыск или его прекращение относится к компетенции правоохранителей государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска.

Конкретно в этом случае речь идет о Беларуси. Поэтому в российском МВД порекомендовали обращаться по этому вопросу именно к белорусским правоохранителям.

Где находится Тихановская

После того, как режим Лукашенко начал преследовать белорусских протестующих, Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси. С тех пор она с детьми живет в Литве.

. В апреле 2021 года Комитет государственной безопасности Беларуси внес оппозиционерку и других членов Координационного совета оппозиции в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.

Беларусь пыталась инициировать экстрадицию Тихановской из Литвы. "Скорее ад замерзнет, чем мы начнем рассматривать ваши требования", – ответили в тамошнем МИДЕ.